Semifinale di Copa America da segnarsi sull'agenda con l'evidenziatore, alle 2,30 della notte tra martedì e mercoledì (chi può se la guardi perché questa non è mai una partita come tante). Si gioca al Mineirao di Belo Horizonte e questo è il primo motivo di fuoco. E' lo stadio dove il Brasile prese la storica settina dalla Germania, quella volta che spegnevate e riaccendevate perché non credevate a quello che andava in tv. Una vittoria con l'Argentina - che garantirebbe l'accesso in finale, contro Perù o Cile - sarebbe il modo migliore per spazzare le streghe che si porta via un posto (e un risultato) del genere. Nelle fasi finali il Brasile non perde con l'Argentina dal '93 e l'ultimo confronto diretto è stato a ottobre, vittoria verdeoro per 1-0, gol di Miranda.



Semifinale bella e importante anche al Mondiale Femminile. Inghilterra-Stati Uniti è confronto tra possibili vincitrici della manifestazione, le statunitensi sono campionesse in carica. La giustiziera della Francia, Rapinoe, contro Trump? Non è quella la cosa importante, quella importante veramente è che le inglesi fanno paura. Ma non così tanto da non trovare le yankees meritatamente favorite.



Si chiude con la Coppa d'Africa e con un pareggio che potrebbe fare del bene a entrambe. Angola-Mali a quasi tre volte la posta fa ingolosire. Un punto qualificherebbe certamente il Mali e darebbe una spinta forse decisiva all'Angola per entrare tra le quattro migliori terze. E mi pare che abbiamo visto (Europei Under 21) come tutto il mondo sia paese.



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Copa America Brasile-Argentina 1 (quota 1,90)

Mondiale Femminile Inghilterra-Stati Uniti 2 (1,93)

Coppa d'Africa Angola-Mali X (2,98)



Il terno vale 10,9 volte la posta.