Era il 30 giugno 2017, sarà il 30 giugno 2019. Si giocò a Cracovia e fini' 1-0 per la Germania sulla Spagna, si giocherà alla Dacia Arena di Udine e sarà sempre Spagna-Germania. Ma il risultato di questa finale dell'Europeo Under 21 è davvero difficile da prevedere. Perchè in campo vanno due squadre che hanno segnato 12 e 14 gol in 4 partite, subendone 5.



Una cosa sembra certa. Le difese non sono i reparti migliori delle due nazionali. Basta nominare Dani Ceballos (in campo due anni fa) e il "napoletano" Fabian Ruiz per capire che il centrocampo è la base della Spagna. Nella Germania invece si deve andare all'attacco, da Waldschmidt, sette gol già firmati, per trovare l'uomo decisivo.



Non ricordo una finale di calcio dove l'over 2,5 fosse il segno favorito. Normalmente le finali si giocano a fare muro, non a sfondarlo. Ma queste nazionali sembrano fatte apposta per essere offensive, anche se gli spagnoli mancano di uno stoccatore per eccellenza.



Un passo indietro, alle semifinali. Entrambe sono andate sotto e hanno saputo ribaltare il risultato, anche se la Spagna ha passeggiato e la Germania ha dovuto soffrire molto ma molto di più.

Si segnerà: l'unico dato che non pare in discussione. L'altro potrebbe essere questo: come fa a essere cosi' alta la quota di chi è Campione in carica e soprattutto di chi ha il capocannoniere del torneo? Tricombo!



P.S. I nostri azzurrini stanno al mare. E non è tutta colpa del "pareggiotto" Francia-Romania (al mare anche loro).



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Spagna-Germania 2/over 2,5/gol (quota 5,75).