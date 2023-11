No, non esiste un derby più sacrosanto di questo, tra tedeschi e turchi, in terra di Germania. E' cosa seria, anche se in questo caso si giocherà in amichevole e non regalerà qualificazioni di alcun genere. In questa serata poi mancherà uno serio serio ma molto serio come Calhanoglu, che è come se ne mancassero due o forse tre.

I turchi, in Germania, sono il secondo popolo in fatto di numeri e quindi fatevi una minima idea di quanti ce ne potranno essere sulle gradinate dell'Olympiastadion di Berlino che ne contiene intorno ai settantacinquemila.



In panchina degli ospiti rivedremo con gioia il nostro Aeroplanino, Vincenzino Montella, che è appena arrivato ma ha subito saputo prendersi i cuori di tutti i suoi, portandoli in un battibaleno alla qualificazione degli Europei. Sa molto se non tutto di quel calcio, Vincenzino, dopo aver allenato l'Adana Demirspor, dal 2001. Stasera potrebbe essere un'altra tappa importante per l'italiano. Che oltretutto farà parte della banda di tecnici italiani (speriamo anche Spallettone) presenti a Euro2024.



Non credo che se la giochino a biliardo, dormicchiando; non capisco una quota così misera per i padroni di casa, mah. Preferisco e di molto andare sulla panciutissima combo X2/over 3,5. Ballando con le stelle del Bosforo.



Germania-Turchia X2/over 3,5 (quota 7,50)