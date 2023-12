Juventus-Napoli. E chi vorrebbe di più per la serata? Allegri spegne gli entusiasmi parlando di lavoro, lavoro e lavoro ma questa è una Juve che non sa soltanto lavorare ma anche come vincere. E in tutti i modi che vi possano venire in mente. A Monza era un match portato a casa fino a quando non è arrivato un gol - quello dell'1-1 - che definire inatteso è poco. Bene, non era finita lì, ci ha messo (e per due volte!) il destro Gatti ed è finita 2-1 per Allegri. Ora allo Stadium arriva Mazzarri, che ha giocato bene ma ha perso, contro Real Madrid e Inter. E quando si perde consecutivamente svaniscono parecchie certezze, soprattutto se il tecnico è appena stato chiamato per far sì che Garcia non si strappasse lo scudetto dal petto già prima di metà campionato. Ecco perchè stasera la vitalità, la vigoria della Juve pesa più di quanto possa attrarre la velocità del Napoli. Per il momento, poi, il tandem Osi-Kvara non ha potuto far andare i pedali come tutta Partenope avrebbe sperato. Volete vedere che per un'altra volta l'Inter si trova scavalcata al comando della classifica?



Ligue 1 dove in Montpellier-Lens c'è una che arranca (casa) e una che si sta preparando a fare un'altra gran bella stagione. E che la Champions sarebbe stata difficilissima erano i giallorossi i primi a saperlo. Qui si va per vincere e la quota del 2 non sembra brutta per niente.



Serie C. Il Vicenza avrebbe dovuto darle a tutti ma per il momento è il Mantova di Possanzini a fare quello che vuole. Stasera niente sarà facile per l'una e per l'altra. Ma gli ospiti ormai sanno come mettere paura. Anche a chi avrebbe dovuto essere la favorita per tornare su.



Juventus-Napoli 1 (quota 2,40)

Montpellier-Lens 2 (2,20)

Vicenza-Mantova 2 (3,50)



Terno da 18,4 volte la posta