. Ci stiamo quasi abituando a questi derby inglesi, questo è il terzo. Spagnole e italiane vanno a corrente alternata, il Bayern Monaco ha trovato qualche buccia di banana, il PSG ci ha rimesso persino il titolo di Francia.E cosi non poteva che essere la stagione del, che ha mollato qualche tappa intermedia per vincere la Premier League a baffi distesi e preparare lo scontro diretto con il Chelsea, quello che vale tutto, allo Stadio dei Dragoni, quello del Porto. The winner takes it all, cantavano gli Abba. Era il 1980.. La prima in semifinale di FA Cup, vinta da Tuchel per 1-0. Gol di Ziyech al 10' della ripresa. Piccolo particolare: dall'inizio non giocavano Foden, Gundogan e Mahrez. Non dico altro perché basta.La seconda in Premier League, vinta sempre da Tuchel ma per 2-1. Addirittura in casa altrui. Una partita pazzesca, col vantaggio dei "cittadini" verso la fine del primo tempo, rigore del raddoppio buttato al vento da Aguero un minuto dopo. Nella ripresa pareggio di Ziyech e gol della vittoria di Marcos Alonso mentre l'arbitro aveva già il fischietto in bocca.Siamo al redde-rationem. Ricordiamo che in Premier League i Citizens sono arrivati primissimi diciannove punti sopra ai rivali (e non mi sembra una cosetta tanto per dire); che Guardiola vuole alzare un trofeo che i suoi, al contrario degli altri, non hanno mai vinto.Ultima piccola cosa, che sembra a vantaggio del mio pronostico.. Che sia la squadra più forte in campo è difficile non riconoscerlo. Le ultime due perse contro il Chelsea erano due sgambature (sfortunatissime per giunta) per il Pep: forse lo sappiamo persino noi. Non vuol dire che i londinesi siano i parenti poveri, vuol dire che per vincere il terzo scontro diretto consecutivo dovranno sbuffare parecchio.