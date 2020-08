Ore 21, all'Estadio da Luz di Lisbona, impianto certamente tra i più belli d'Europa se non del mondo. E' il teatro delladove certo mancherà ai calciofili Cristiano Ronaldo. Che avrebbe dato tutto per esserci, nel suo Portogallo. Ha fatto l'impossibile contro il Lione, sarebbe servito tutto il resto.Al suo postodalla parte francese,da quella tedesca. Gli uomini che tutti gli internauti del calcio hanno scelto come stelle della serata. Per i primi tre non esisteva ballottaggio, Gnabry ha battuto in volata Di Maria grazie a una semifinale storica condita dai gol.Passiamo all'analisi della partita. Vorrei dire subito una curiosità, nei quarti col Barcellona e nella semifinale col Lione il Bayern ha subito un'infinità di palle-gol nei primi venti minuti dei due match. Incredibile ma vero è uscito soltanto l'autogol di Alaba ma credetemi poteva andare molto peggio.E' per questo che Tuchel, avendo studiato bene le caratteristiche dei rivali, potrebbe benissimo trovarsi in vantaggio. Ma a quel punto comincerebbe la reale partita degli uomini di Herr Flick. Ne hanno fatti undici (otto più tre) in quelle due sfide e Lewandowski ha sonnecchiato. Pensiamo un po' a cosa sarebbe potuto succedere se.Mai in finale una contro l'altra, mai un pareggio una contro l'altra. In Champions si sono affrontate otto volte, tre soli i successi bavaresi e ben cinque per i francesi, dal "94 a oggi. L'ultimo precedente è avvenuto in un'altra manifestazione, l'ICC (International Champion Cup) a Klagenfurt, 3-1 per il Bayern; esattamente lo stesso risultato dell'ultima volta in Champions, all'Allianz Arena nella fase a gironi. Due anni e tre anni or sono.Il 3-1 per Lewa e Gna è il risultato che preferisco, vedo entrambe a segno ma quello che c'è nel gioco di Flick non riesco a reperirlo negli schemi di Tuchel. L'1-3 a quindici contro uno? Magnifico. Non vedo squadre blindate, gli sforzi ed il caldo di fine agosto posso sfilacciarle più del solito. E arriverebbero i gol.C'è anche l'Italia in questa finalona. Verratti in campo (se ce la farà dal primo minuto) e tutta la squadra arbitrale, a partire da Orsato alla direzione in campo per finire con il Varista considerato più affidabile ovvero Irrati. Che era nella stessa posizione nell'ultima finale Mondiale.PS L'uomo che può cambiare le carte? La mia citazione è per Davies, sulla sinistra del Bayern può distruggere molto se non tutto.PSG-Bayern Monaco risultato esatto 1-3 (quota 15,00)