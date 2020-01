Ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. A occhio e croce quello più difficile da pronosticare. Per vari motivi. La partita si è già disputata in campionato ed è finita 2-0 per il Parma; l'infortunio di Zaniolo contro la Juventus ha lasciato l'ambiente giallorosso tra l'intorpidito e il catatonico, come chi debba riprendersi da una botta in testa dopo uno scivolone. Tanto che si è andati subito a chiudere uno scambio Politano-Spinazzola che solo la fine della stagione ci dirà quanto fruttifero.



Comunque, il Parma è piaciuto nella vittoria di tre giorni fa contro il Lecce (2-0) e non sarà un giochetto andare ad eliminarlo nel suo stadio. In più sapendo già (spesso i giochi della mente complicano le cose) che ai quarti ci sarebbe la Juve a Torino. Potrebbe venire fuori un match tiratissimo, palla su palla. L'unica quota che mi sembra giocabile rispetto alle difficoltà in campo è quella della X. Che rimanderebbe tutto ai supplementari.



Tre le sfide della Segunda Liga spagnola, che proviamo a interpretare in fatto di gol. La Coruna-Racing Santander la prima: gli ultimi quattordici risultati (ogni torneo) tra le due hanno originato un 12-2 in fatto di under-over che non lascia dubbi, almeno sulla carta. Girona-Extremadura UD la seconda: negli ultimi sei risultati degli ospiti non esiste un overone che sia uno (e sei risultati fanno una prova...). L'ultima è Almeria-Real Oviedo e almeno qui si dovrebbe parlare un'altra lingua in fatto di reti: negli ultimi tredici incontri (sei da una parte e sette dall'altra) un solo no-gol e dodici eventi gol!



I CONSIGLI DEL GIOVEDI



Parma-Roma X (quota 3,70)



La Coruna-Racing Santander under 2,5 (1,50)



Girona-Extremadura UD under 2,5 (1,70)



Almeria-R. Oviedo gol (1,77)



La quaterna vale 16,6 volte la posta