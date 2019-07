Si giocano il terzo posto in Copa America e nel Mondiale Femminile. Ovvio che nessuno conoscerà le formazioni fino a dieci minuti prima, chissà se le stelle se la guarderanno alla televisione.



Argentina-Cile è una partita tosta con i campioni in carica (i secondi) cui non manca alcunchè per sdraiare quelli di Messi (ci sarà?). Lo fecero nel 2016 prendendosi il trofeo. Dopo lo 0-0 nei novanta minuti. Comunque io seguo la mia parola d'ordine e vado con l'over 3,5: quando le finali non sono per il primo posto, i buchi che si aprono sono sempre più larghi.



In Francia, nel Mondiale Donne, l'Inghilterra mi pare nettamente da preferire alla Svezia, che ha dovuto lottare in bilico sulla corda per 120 minuti in semifinale contro l'Olanda. Se vi sembra poco fatemelo sapere.



In Coppa d'Africa vanno in campo i padroni di casa di Salah. Non scherziamo, contro il Sudafrica non si può sbagliare, la strada è in discesa e quello che la gente si aspetta non è certo un'eliminazione agli ottavi di finale.



I CONSIGLI DI SABATO





Copa America Argentina-Cile over 3,5 (quota 3,05)



Mondiali Femminili Inghilterra-Svezia 1 (1,77)



Coppa d'Africa Egitto-Sudafrica 1 (1,65)





Il terno vale 8,89 volte la posta