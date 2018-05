Spareggio francese. Non si può dire che i corsi dell'Ac Ajaccio non ce l'abbiano messa tutta. Per salire in Ligue 1. Ma dovendo scontare in campo neutro i tafferugli provocati dai loro supporters nella sfida contro il Le Havre, col Tolosa sono impazziti come la maionese, subendo un 3-0 casalingo (ma si giocò a porte chiuse, a Montpellier) che li mette fuori gioco a meno di meteoriti. Ajaccio dovrà segnare e scoprirsi; niente di più facile che si materializzi l'over 2.5.



"Cadetteria" in campo in Spagna, nella penultima giornata. Due squadre in vista play-off e cioè Saragozza e Valladolid si affrontano cercando, almeno credo, di portare i rischi al minimo dei minimi. Un pareggio lascerebbe avanti i primi e farebbe felici i secondi. Perchè non fidarsi?



I CONSIGLI DI DOMENICA



Tolosa-Ajaccio over 2.5 (quota 1.80)



Saragozza-Valladolid X (3.20)



L'ambo vale 5.76 volte la posta



