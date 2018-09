Nations League atto secondo per gli azzurri del Mancio. Si gioca in Portogallo, a Lisbona, nell'enorme Stadio da Luz. Dato che le partite del girone sono quattro, avendo pareggiato la prima in casa si sta un po' "come d'autunno sugli alberi le foglie". Nel senso che basterà uno stormir di fronde e saremo per terra. E qui se si arriva ultimi nel girone, si retrocede. Chiaro? C'è però da dire che CR7 sta a casa sua in palestra a lavorare. E casa è Torino, almeno per qualche annetto. Questa la salta per decisione sua. E il ct ha risposto che va bene.



I padroni di casa ci arrivano con un pareggio in Algarve contro i vice-campioni del Mondo della Croazia (1-1). In amichevole. Firmeremmo per ripetere quel risultato, che poi è stato il nostro contro la Polonia a Bologna? Direi senza dubbio di sì, il Portogallo è una Nazionale che non ti danno di resto alla cassa ma ha un suo valore e un suo spessore. Anche se al Mondiale, sinceramente, CR7 l'ha preso per mano e portato in giro per la Russia con i suoi gol.



In definitiva, il risultato esatto di 1-1 può essere un segnale e una cabala. Anche se ovviamente il gironcino è piccolo piccolo e ogni mezzo passo falso - parlo del Portogallo adesso - diventa un passo falso intero.



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Portogallo-Italia risultato esatto 1-1 (quota 5,80)



