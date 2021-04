Arsenal-Everton è the match of the day. Entriamo nel dettaglio. La squadra di Carletto Ancelotti ha una partita in meno e tre punti in più, la squadra di Mikel Arteta ha nella testa soltanto la semifinale di Europa League col Villarreal, vincere questa la sposterebbe di un millimetro e quindi capite bene che... Certo che potrebbe succedere, come no. Ma il pareggio all'ultimo tuffo contro il Fulham per di più in casa ci dice che la Premier League dei Gunners è quel che è. Ovvero poca roba. Anche perch? chi va avanti in Europa paga dazio in campionato e ce lo testimonia anche la stagione della Roma di Fonseca. Per me la quota degli ospiti che verranno da Liverpool non si può vedere, troppo alta. Anche se l'ultima vittoria risale al 4 marzo e fu colta in casa del West Bromwich. Dopo sono arrivate tre sconfitte (una in FA Cup) e tre pareggi.



Due tedesche per fare terno, una di Bundesliga e l'altra di Bundesliga 2. La prima si giocherà ad Augsburg dove spiove il Colonia. E dove ci facciamo aiutare da numeri importanti. Padroni di casa imbattuti in dodici degli ultimi tredici confronti diretti di Bundes (sei vittorie e sei pareggi) e tutti con al massimo tre gol. Quindi la combo è già bella che fatta.



Nello scontro di minore importanza, Braunchsweig ed Aue ci presentano qualcosa che porta verso lo spettacolo. Di volata. Ovvero negli ultimi dodici testa a testa soltanto una volta non hanno segnato entrambe!



Arsenal-Everton 2 (quota 4,05)



Augsburg-Colonia 1X/under 3,5 (1,87)



Braunschweig-Aue gol (1,78)



Il terno vale 13,4 volte la posta