MATTICEPOL91 ci riporta per mano sulla retta via della SFIDA A MISTERPALMIERI con una cinquinozza che sfiora la quota dell'undici contro uno. Vediamola.



Empoli-Juventus 2



Torino-Fiorentina gol



Mainz-Bayern over 2,5



Angers-Lione X2



Padova-Spezia X



Tutto questo al sabato.



La domenica invece tocca come sempre al nostro LUANO70 che inanella una signora sestina italiana. Eccola.



Cagliari-Chievo over 1,5



Genoa-Udinese over 1,5



Spal-Frosinone over 1,5



Crotone-Salernitana over 1,5



Milan-Sampdoria gol



Napoli-Roma 1X/over 1,5



La quota è otto contro uno.



Dopo gli splash di sabato e domenica scorsa siamo tornati a colpire. Alla prossima.