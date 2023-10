Partiamo da una cosa certa. Milan-Juventus sarà senza Maignan. E qualsiasi portiere ci metti a sostituirlo non è nemmeno lontanamente la stessa cosa. Quindi si deve dare per scontato che la Juve almeno un gollettino potrebbe segnarlo. Fateci i conti. Io vado su altri match.



Per esempio i due delle ore 15 di Serie A, per un motivo o per l'altro mi sembrano vittorie interne che difficilmente le lune storte (o dritte) di qualcuno potranno cambiare. In più il rientro di Pippo Inzaghi, credo che per i tre punti in questo ritorno con la Salernitana si mangerebbe la panchina con sale e olio. E considerando che il Cagliari è quel che è, non capisco la quota. Ma proprio per niente per niente per niente.



Aston Villa-West Ham? DIFFICILE DIFFICILISSIMO IMPOSSIBILE che non si faccia vedere un gol da parte di entrambe? L'aria è quella nonostante qualche assenza di troppo tra i Villains, la percentuale è sette gol e tre no-gol. Non vedo spettatori dormienti oggi pomeriggio a Birmingham, quello no.

Reggiana-Vicenza si giocherà sullo stesso terreno dove ieri è andata in scena Sassuolo-Lazio. E nonostante i padroni di casa abbiano fatto soltanto flanella, che il risultato si sia stoppato all'under è stato un vero caso. Oggi, con queste due in campo, si riparte da un over pagato panciuto anzicheno.



Bologna-Frosinone 1 (1,75)

Salernitana-Cagliari 1 (2,30)

Aston Villa-West Ham gol (1,50)

Reggiana-Venezia over (2,00)

Quaterna da 12,0 volte