Piacere, Luciano Spalletti. E non più Roberto Mancini, che ieri ha cominciato perdendo il suo viaggio a cavallo dell'Arabia Saudita. E il tecnico che ha vinto lo scudetto come comincerà? Tutto prenderà il via dallo stadio di Skopje, proprio contro quella Macedonia (velenosissima) del Nord che ci tolse i Mondiali, battendoci addirittura in casa nostra. E oggi? C'è qualcosa che può infastidirci, ci sarà contro il napoletano Elmas che alla vigilia ha dichiarato: "Spalletti è come un padre per me" ma sicuramente avrà snocciolato tutti i segreti calcistici del nostro ct al suo. Questo sarà certamente un freno, qualcosa che può non lasciarci subito liberi. Ecco perchè la scelta di quello strano parziale/finale: gli azzurri potrebbero (condizionale) sbloccarsi soltanto nella ripresa e il gioco, a quella quota, può valere la candela. Non ci saranno Chiesa e Lorenzo Pellegrini. Ma ci sono i tre punti e quelli per noi valgono un'enormità. Per non perdere ulteriore contatto, prima di ospitare l'Ucraina alla prossima.



Estonia-Svezia l'altro caposaldo delle qualificazioni europee odierne. Gli ospiti hanno un solo risultato da portarsi via: vincere. Austria e Belgio sono troppo in là per continuare a deludere, contro gli estoni si deve vincere e anche largo. La quota del primo tempo/finale che rasenta la pari sembra fatta apposta per noi. Si gioca a Tallinn.

Germania-Giappone in amichevole? Dopo quello che successe al Mondiale dello scorso anno? Il due a uno per i nippo fu una vera e propria mannaia sulla testa dei tedeschi. In questo caso (nello stadio di Wolfsburg) ci sarà tutta la voglia di rifarsi del mondo. Ma contro una Nazionale che sa come giocarsela. Ecco perchè il gol a quella quota fa ingolosire parecchio.



Macedonia del Nord-Italia primo tempo/finale X/2 (4,05)

Estonia-Svezia primo tempo/finale 2/2 (1,97)

Germania-Giappone gol (1,70)



Terno da 13,5 volte la posta



PS Chi vuole lasciare fuori l'Italia e tifare senza alcun problema di biglietto faccia pure. L'ambo delle altre non è male.