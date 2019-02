Eccoci. Non è ancora la notte decisiva, ma certo ci si avvicina e molto. Allegri ha detto: "La qualificazione della Juve passa dal gol segnato in casa dell'Atletico Madrid". Evidentemente non ha voluto fare la parte dello sbruffone dicendo "i gol" ma comunque è stato molto chiaro. Bisogna segnare in casa dei colchoneros per passare.



L'Atletico Madrid pensa alla finale anche la notte. Perché si giocherà al Wanda Metropolitano, stadio di casa. E quindi, nonostante sappia che ha pescato una bella mela avvelenata dall'urna del sorteggio, vuole giocarsela tutta per non uscire a Torino, la sera del ritorno.



La difesa di Simeone era forse la migliore del mondo insieme con la BBC bianconera. Adesso di acqua ne è passata, comunque per segnare agli spagnoli bisogna fare i salti mortali. Ma Cristiano lo sa bene, li conosce benissimo e certo è quello che saprà prendere le strade più brevi.



Bando alle parole insulse, nessuno vuole lasciare tutto in questa partita. Mi piacciono due risultati secchi, l'1-1 e il 2-2. Ovviamente il secondo è molto più complesso ma la quota potrebbe tentare. L'1-1 invece sa più di realistico. E Allegri troverebbe comunque il gol che cerca. Per arrivarci lui alla finale del Wanda Metropolitano.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Atletico Madrid-Juventus risultato esatto 1-1 (quota 5,75)

Atletico Madrid-Juventus risultato esatto 2-2 (quota 17,00)



P.S. Ovviamente sul 2-2 basta il classico cippino tanto per togliersi la soddisfazione.