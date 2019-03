Terno spaventosissimo tra Premier League e Francia 1 e 2. L'Arsenal di Emery ospita il Newcastle di Benitez. Non c'è dubbio che i Gunners siano più forti dei bianconeri. Nessun dubbio. Ma i biancorossi non sono sempre di luna buona. Resta il fatto che a una quota simile si tira una riga e si spera nella serata giusta dei padroni di casa.



In Ligue 1 c'è St.Etienne-Nimes. I primi sono addirittura quinti nella classifica di punti interni e non mi sembra poco. Il Nimes viene da un punto (interno) in tre partite e nonostante ne abbia vinte cinque in trasferta, può lasciarci tutta la posta. Anche perché tre volte ha giocato fuori casa con questo avversario e tre volte ha perso.



Ligue 2 con il tosto Lens: riceve il Le Havre. Che quando viaggia è squadra che segna poco e subisce poco. Ma il Lens, in una combo mirabolante a 4,15, non si può lasciare per terra.



Difficile è difficile ma chi ha coraggio mi segua.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Arsenal-Newcastle 1/1 primo tempo/finale (quota 2,05)



St. Etienne-Nimes 1 (1,82)



Lens-Le Havre 1/under 2,5 (4,15)



Il terno vale 15,4 volte la posta