Caputo, chi era costui? Niente affatto Carneade: è passato dalla Samp all'Empoli e ha subito messo gli scarpini nella pazzesca rimonta in casa della Lazio. E Stankovic che cosa deve chiedere a questa trasferta? Finche' può, intendo dire per i problemi di natura societaria, per i genovesi dovrà chiedere il massimo dei massimi perchè le ultime tre sono rimaste belle staccate e se pensiamo che Sassuolo e Salernitana, che sono in crisi, è ancora difficile o impossibike inquadrarle nel binocolo abbiamo già capito tutto. Gli ospiti hanno segnato 8 reti in campionato ma se non ci si sblocca da lì non si va che in Serie B, quindi per il gol si può procedere, cauti ma si può.



In Francia ecco una gran bella e sferica occasione per riprendersi i tre punti che gli sono stati tolti a tavolino. Il St.Etienne è più forte del Niort e ce ne accorgeremo a fine Ligue 2.



Bella Crotone-Pescara, nel girone C di Serie C. Giocano bene entrambe ma i calabresi in casa finora hanno scritto e dettato le regole un po' a tutte, subendo soltanto due gol. E con queste ultime quattro parole si è detto tutto.



PS. Cadice-Elche mi sembra una non-partita, 1 scolpito. Che però è uscito a una quota impressionantemente alta e nonostante ciò continua a salire. Paura paura paura, non lo tocco nemmeno con le pinze da uranio!



PPS Vi è piaciuto il ternetto Arsenal-Dybala-Benzema?



Empoli-Sampdoria gol (quota 1,80)

Niort-St.Etienne 2 (2,10)

Crotone-Pescara 1 (1,97)



Terno da 7,44 volte la posta