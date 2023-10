Una cosa basilare voglio scriverla nella prima riga: basta con i marcatori, ormai un eventuale cartellino giallo fa uscire chiunque dal campo, il terrore di un'espulsione corre sul filo. Voglio stringere la mano da lontano a Kean, meritavi di sbloccarla tu ieri, invece di corsa negli spogliatoi...



Comunque, il gol di Cambiaso ha spinto la Juventus all'insu e ha fatto venire gli occhi bluette all'Inter, che già aveva problemi di suo con i fischietti per tutto lo stadio. Avrà comunque tante ore di vantaggio nei confronti della Roma, ha giocato prima la sua partita europea. E Lukaku? Attenzione perchè se è quello visto nelle ultime, ha fallito solo contro il Monza. Nervi a fior di pelle interista dopo il primo posto di Allegri. Vado con la ics per il primo tempo, paura da una parte (Foti ha già vinto lì sostituendo Mourinho) e dall'altra?



Napoli-Milan potrebbe viaggiare su una lama tagliente per tutto il match, i rossoneri hanno preso cazzotti nei denti che non si dimenticano a Parigi e adesso per Pioli ed i suoi si fa molto più tosta. Anche se Garcia ha sì vinto a Berlino ma senza rapire gli occhi. Comunque Kvara sta tornando quello che ci ricordiamo e Jack "The Ripper" Raspadori cresce all'ombra dell'assenza di Osimhen. Nessuno perderà?



Il Monza visto all'Olimpico è una squadra vera, ha rischiato di fare i capelli allo Special One persino con un uomo in meno, contro quell'Udinese che ha cambiato l'uomo in panchina potrebbe vincere persino facilmente, mi hanno davvero conquistato.



Primo tempo/finale anche nel derby di Manchester, ormai tra ten Hag e il Pep c'è un mare di differenze. E se i big ospiti si accenderanno presto, dopo il rigore parato al 97' contro i danesi cos'altro resterà da fare ad Onana se non pregare a mani giunte?





Inter-Roma primo tempo X (2,25)

Napoli-Milan X (3,35)

Monza-Udinese 1 (2,00)

Manchester United-Manchester City 2 (1,63)



Quaterna da 24,5 volte