Due match di qualificazione a Euro2024 e un anticipo di Serie C. Si parte con un testa a testa che poteva essere diverso con la presenza del vikingo Haaland che invece ha lasciato il palcoscenico a tutti gli altri ed è tornato a casa incidentato. Se guardate la quota di chi segnerà il primo gol capirete che si è tutto capovolto nei numeri. E così potrebbe non essere sbagliato fissarsi sulla combo Spagna/no-gol, una quota che non mi è dispiaciuta affatto al primo sguardo.



Armenia-Turchia e' l'altra che mi è rimasta subito in mente. E dato che soltanto una delle sette più recenti partite dell'Armenia non ha visto gol nel primo tempo è la scelta più giusta andare sul parziale/finale dei turchi. Che restano sulle amichevoli vinte, anche se tempo fa, con Scozia e Repubblica Ceca.



Terno che parte con Rimini-Reggiana di Serie C. La quota del successo esterno non si è abbassata ma credo che lo farà più ci si avvicinerà al fischio d'inizio. A novembre fu un 2-0 firmato Montalto e Lanini. E da capolista i punti sono di platino. Il Rimini ne ha presi solamente due nelle ultime quattro. Pochini pochini.



Spagna-Norvegia 1/no gol (quota 1,83)

Armenia-Turchia parziale/finale 2/2 (2,10)

Rimini-Reggiana 2 (1,65)



Terno da 6,34 volte la posta