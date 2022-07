Le ragazze d'Italia stappano il loro Europeo con la partita più difficile, pericolosa, da tremare. Contro c'è la Francia, la favorita del girone D ( metterà in campo anche Belgio-Islanda). Decisamente la seconda forza in campo siamo noi ma questo non ci accontenta. Gama, Girelli e Bonansea più tutte le altre sono già piaciute nell'1-1 amichevole contro la Spagna e vogliono almeno ripetersi. Certo impossibile non è ma loro sono forti forti forti e arrivano da dieci successi, bisogna tornare alla sconfitta di più di un anno addietro con gli Usa.



Le nostre restano invece sul pareggio sunnominato e prima sulla vittoria esterna in Svizzera, importantissima quanto decisiva. Perdere questa le obbligherebbe a vincere le due che rimarrebbero, cosa che si può fare comunque. Ma bisognerebbe cercare di partire almeno con un bel pareggio, l'ultimo con le transalpine è quello per 0-0 del 2010, firmeremmo tutti col sangue.



Belgio e Islanda, che si giocherà di pomeriggio, sono entrambe sotto di noi nel ranking. Favorito il Belgio ma di pochissimo, lasciare i tre punti significherebbe tornare a casa con la testa già stasera. Per questo entrambe potrebbero voler limitare i rischi al massimo e accettare il punticello.



Finora da Portogallo-Svizzera (2-2) e Olanda-Svezia (1-1) sono arrivati i pareggi dell'Europeo, entrambi dallo stesso girone, il C. Fosse un segnale. Quotona spaventosa, b́asta il cippino.



Francia-Italia (Europeo donne) X (quota 4,20)



Belgio-Islanda (Europeo donne) X (3,40)



L'ambo vale 14,2 volte la posta.