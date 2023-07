Ieri tempi supplementari e rigori. Oggi? Quote paffute per gli altri due quarti di finale dell'Europeo Under 21. Il più importante è Inghilterra-Portogallo, gli inglesi hanno inanellato tre due a zero di fila nel girone facendo splendere la loro forza e sbattere gli occhi a chi guardava. Ma è stato il Portogallo a deludere salvandosi su rigore all'ultimo tuffo. I portoghesi non sono la povera cosa che sono apparsi finora così come gli inglesi non sono King-Kong, anche se hanno segnato senza subire. Due anni fa, nel girone con Croazia e Svizzera, fu sempre due a zero ma quella volta a favore del Portogallo: le vinse tutte e tre esattamente come ha appena fatto l'Inghilterra. Trovo che la quota del pareggio sia troppo alta anche perchè in partita secca gli errori si pagano tripli. Si giocherà alle 18 allo stadio Ramaz Shengelia di Kutaisi (Georgia).



Due parole per la partita della serata tra Francia e Ucraina. La X del primo tempo non solo ci può stare ma sembra strapagata: cinque delle ultime sei dei franzosi - comprese le tre di questo torneo - hanno visto il primo tempo chiudersi in parità. Si giocherà alle 21 nella Cluj Arena (Romania).



Inghilterra-Portogallo X (quota 3,55)

Francia-Ucraina X primo tempo (2,25)Ambo da 7,98 volte la posta