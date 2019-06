Viene fuori un terno tra i più strani. Ma anche molto ricco. Vediamolo in dettaglio.



Nell'Europeo under 21 Germania-Serbia è sulla carta un partitone. Che però è diventato molto diverso da ciò che ci si aspettava. Perché i serbi sono andati fuori strada contro l'Austria e ora debbono assolutamente riprovarci. Ma vincere contro l'Austria era una cosa, farlo contro i tedeschi è altro. Probabile piovano i gol perché la disperazione porta a scoprirsi.



Anche nel Mondiale femminile pioveranno i gol? Più che possibile, tra Camerun-Nuova Zelanda e Thalandia-Cile. Tutte e quattro - ovviamente in gironi differenti - sono a zero punti. Ma sanno che vincere la partita che li aspetta le porterebbe a scavalcare l'Argentina (al momento tra le migliori terze). Non resta loro che buttarsi nel fuoco e vincerla in tutti i modi.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Germania-Serbia over 3,5 (quota 2,80)

Camerun-Nuova Zelanda over 3,5 (3,00)

Thailandia-Cile over 3,5 (1,80)



Il terno vale 15,1 volte la posta