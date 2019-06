Europei Under 21. Le quattro semifinaliste ci sono. Andranno anche alle Olimpiadi. Noi siamo a Ibiza e Formentera a fare moto d'acqua, presumo. In uno schema di qualificazioni che solo un pazzo può aver messo su siamo usciti sbagliando malamente una partita su tre. Ma per esempio l'Austria eliminata in una grande sfida con la Germania forse meritava più di noi anche con due punti in meno.



Eccoli i tedeschi. Giocano da strafavoriti la semi contro la Romania, aiutata dalla fortuna che le ha spianato la via. Quota bassissima ma non vedo altro che 1. Dall'altra parte Spagna e Francia, con il miglior giocatore del torneo di gran lunga - esclusi i nostri - Dani Ceballos. Se avessero anche una punta vera... La quota è comunque invitante.



Il primo quarto di finale tra le Ragazze Mondiali è Norvegia-Inghilterra. Non capisco perchè le inglesi alberghino sopra la pari. Contro il Camerun si sono allenate mentre le avversarie nordiche hanno speso tanto, Troppo. Finendo ai supplementari con l'Australia.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Europei Under 21 Germania-Romania 1 (quota 1,50)



Europei Under 21 Spagna-Francia 1 (2,30)



Mondiali Femminili Norvegia-Inghilterra 2 (2,10)









Il terno vale 7,24 volte la posta