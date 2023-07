Europei Under 21. Noi siamo già a casetta ma dopo quel debutto horror del nostro arbitro cosa poteva succedere di diverso? Andiamo ad oggi, partono i quarti di finale. La Spagna è più che favorita anche se l'1-4 da cui esce la Svizzera non si sa nemmeno in che maniera possa essere una presentazione. La bastonata comunque non può essere messa da parte come se non fosse esistita anche perché sarebbe bastato un refolo di vento per uscire e lasciare il posto agli azzurri di Nicolato. Ovvio che a questo punto gli elvetici sapranno bene di giocare da netti sfavoriti contro gli iberici che sull'altro piatto della bilancia pesano di più. Sei gol fatti e due subìti (quando questi volevano dire ben poco) sono un bel ruolino di marcia per le "furie rosse". La Svizzera invece ha vinto soltanto al debutto ma poi le ha perdute entrambe. Difficile mettere oro da parte in questa. Si giocherà al Superbet Arena - Giulesti di Bucarest, alle 21.



La Georgia che è diventata ben altro da quando Kvara ha fatto conoscere dappertutto il suo marchio nazionale ha un'occasione grande come una casa grande per non fermarsi davanti ad Israele. Si giocherà (alle 18) al Mikheil Meskhi Stadium di Tblisi e questa è una ragione pesantissima dalla propria parte. Impossibile cadere ora contro un avversario che ha fatto vedere di essere più che alla portata dei padroni di casa. Che finora con un successo (col Portogallo all'esordio) e due pareggi (con belgi e poi olandesi) hanno detto di essere diventati una rappresentativa che non si piega. Ed Israele? Ha fatto fruttare i due gol segnati facendoli valere come diamanti. Vediamo adesso - che il lavoro si fa tosto in partita secca - davanti a uno stadio che volerà altissimo. Kvara ha insegnato a tutti i connazionali come mettere le marce alte per spingere il bolide verso la vittoria.





Spagna U21-Svizzera U21 1 (quota 1,40)

Georgia U21-Israele U21 1 (2,35)





Ambo da 3,29 volte la posta