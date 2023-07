Eccoci al giorno delle semifinali degli Europei under 21. Non tutte le rappresentative che ci saremmo aspettati scenderanno in campo oggi. Basta nominare la Francia che ha fatto il botto - al contrario - contro l'Ucraina. E la stessa Georgia padrona di casa si era presentata con i favori del pronostico contro Israele ma i calci di rigore hanno ribaltato tutto. Non solo, qualificando un gruppo felicissimo e saltellante anche per le Olimpiadi.



Spagna-Ucraina è la partita più importante della giornata. Nessuno poteva aspettarsi che i gialli - oltretutto andati sotto con i francesi - fossero in grado di inventarsi ciò che hanno fatto. Tre gol, due già nel primo tempo, e la Francia di Kalulu e Thuram soffiata via. Ora c'è un'altra favoritona da mettere in difficoltà, la Spagna. Se la partita si sbloccherà nella prima frazione facile che succeda ciò che è successo nei quarti di finale dell'Ucraina, non credo in una partita addormentata. E poi c'è un dato che non va sottovalutato: a livello under 21 gli spagnoli hanno segnato almeno due reti negli ultimi tre precedenti con questi avversari (due vittorie e un pareggio). Si andrà in campo allo Stadionul Steaua (Bucarest, ore 21).



Israele-Inghilterra ha un'altra favorita netta e non possono che essere gli inglesi. Oltretutto come detto prima il raggiungimento di questa semifinale e dei prossimi Giochi Olimpici hanno riempito la borsa e il sorriso degli israeliani, la soddisfazione è ai massimi livelli. L'Inghilterra arriva dal pessimo secondo tempo contro il Portogallo (che avrebbe meritato di andare ai tempi supplementari). Lo "schiaffo" sarà arrivato sicuramente negli spogliatoi, bisogna tornare e di corsa alla squadra che aveva colto tre successi nel girone. Israele segna con il contagocce, l'Inghilterra ha vinto le ultime tredici in cui ha segnato per prima: possibile che la scelta migliore sia il 2/no gol. Si andrà in campo all'Adjarabet Arena di Batumi (Georgia, ore 18).



Spagna u21-Ucraina u21 gol/over (quota 2,00)

Israele u21-Inghilterra u21 2/no gol (2,00)



Ambo da 4 volte la posta.



P.S. Ricordo gli squalificati che salteranno le semifinali: Peretz e Karzev (Israele), Aarons e Johnson (Inghilterra); Kryskiv (Ucraina).