SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica parecchio anomala. Ho studiato e ristudiato e mi sono sempre fermato a queste tre partite, anzi è meglio dire a queste tre quote che mi sembrano decisamente alte (quasi da singola!). Ed è per questo che viene un terno fantasmagorico, a oltre 23 contro 1. Senza che in esso figurino pazzie. Oppure quote a 6 o a 7... Oggi vado così; per il resto ci sarete voi che mi darete da fare con le vostre, lo sappiamo e lo sapete.



A Marassi, tra Sampdoria e Parma, si gioca una posta rovente. Ovviamente soprattutto per i doriani che vengono da quella meraviglia di partita di Cagliari, che però li ha lasciati senza nemmeno le mosche dopo il ribaltone di Cerri. La Samp questa partita deve vincerla ma il Parma ha perso soltanto due trasferte nelle stagione. E non molla mai, lo abbiamo visto anche a metà settimana contro il Frosinone, in Coppa Italia. I liguri non possono comunque perderne un'altra, la X potrebbe valere meno della quota.



Spal-Brescia non è quella che ti aspetteresti dopo le tre imbarcate prese dai lombardi con Grosso in panchina. E' tornato Corini e devo dire che con lui la squadra giocava un altro calcio, tanto che la sostituzione decisa dal presidente Cellino mi lasciò basito. A Ferrara è la classica partita in cui devi far risultato a tutti i costi, lasciare i tre punti a Semplici vorrebbe dire un gran bel pezzo di retrocessione che arriva al galoppo. Il 5-1 della Spal al Lecce in Coppa Italia mi dice poco, qui sarà battaglia.



Posticipo della sera, in Francia. Gran bel match tra Marsiglia (secondo) e Bordeaux (quarto). Gli ospiti segnano praticamente un gol e mezzo a partita quando si trovano a giocare fuori casa, i padroni di casa di Garcia praticamente quasi lo stesso (una rete di meno). Le ultime tre casalinghe del Marsiglia sono tre gol, lo stesso le ultime due esterne del Bordeaux. La quota finale del terno è bella bella.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Sampdoria-Parma X (quota 3,5)



Spal-Brescia X (3,4)



Marsiglia-Bordeaux gol (1,95)





Il terno vale 23,2 volte la posta