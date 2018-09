Questo non è altro che un lunedì di numeri. Di assenze.



La partita è un derby con la D maiuscola ad Istanbul tra Fenerbahce e Besiktas. Grandi rivalità, da sempre.



Un'occhiata alla classifica, giocate cinque partite del campionato turco gli ospiti sono a dieci punti e i padroni di casa a sei. Il grande numero di questo match è che il Fenerbahce non pareggia in campionato da TREDICI dicansi ben TREDICI volte. Ed è davvero strano in un un torneo dove gli scontri al vertice ci sono, non fosse altro anche quelli con il Galatasaray (ora in testa c'è il Basaksehir, l'ex squadra di Cengiz Under).



In poche parole, se non viene fuori la X da questo Monday Night c'è da rimanerne stupiti. O meglio, la quota che viene proposta dal banco vale comunque il classico cippino. Appoggiato con discernimento.





I CONSIGLI DI LUNEDI'



Fenerbahce-Besiktas X (quota 3.50)



@calcioepepe