Eccoci ai restanti sedicesimi di finale di Europa League, partite di andata. Tre le nostre, una in casa Lazio-Siviglia, e due in trasferta Rapid Vienna-Inter e Zurigo Napoli.



Ed è proprio la squadra di Ancelotti la base, dopo tre trasferte con occasioni da gol a grappoli e senza gol. Credo che la striscia si fermi contro un avversario troppo più debole.



Mentre nel caso dell'Inter, che è ovviamente la migliore in campo, mi adagio sull'under 2,5, scommessa che nei viaggi nerazzurri è ciò che si vede di più.



Trascurando la sfida della Lazio, troppo falcidiata da infortuni, vado sulla X2 del Benfica, sulla X2 del Leverkusen e sulla 1X del Celtic. Arrivando ad una cinquina non particolarmente fiammeggiante, ma senz'altro con buoni margini di riuscita.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Zurigo-Napoli 2 (quota 1,44)



Rapid Vienna-Inter under 2,5 (1,90)



Galatasaray-Benfica X2 (1,48)



Krasnodar-Leverkusen X2 (1,31)



Celtic-Valencia 1X (1,73)



La cinquina vale 9,17 volte la posta escluso bonus.