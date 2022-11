Manca uno stormir di fronda al Mondiale, divoriamoci intanto queste amichevoli rimaste. Una delle quali vede protagonisti i nostri azzurrini Under 21 di Nicolato contro i pari età della Germania, al Del Conero di Ancona. Grandi quotazze non se ne vedono, però ce la godremo in tv e potremo vedere almeno un gol a testa. Precedenti? Incredibile ma vero l'ultima si è giocata quattro anni esatti fa, la sbloccammo noi ma la vinsero loro.



L'Albania di Reja l'abbiamo appena sconfitta ma nulla è stato facile a Tirana, sarebbero potuti fioccare molti più gol se i pali e le traverse fossero stati un centimetro in là. Oggi l'amichevole degli albanesi sarà contro l'Armenia, che viene da sconfitte in serie (cinque) e un pareggio. Gli ultimi tre testa a testa non sono vicinissimi come date ma sono stati tutti a favore dei nostri dirimpettai.



Turchia-Repubblica Ceca e Svezia-Algeria chiuderebbero (magari... ) il quaternone ante-Mondiales. E devo dire che nessuno si è risparmiato in questi giorni per cui le reti potrebbero arrivare anche in queste. Nella prima addirittura ci servono l'over sopra la pari e non è il caso di lasciarglielo sul vassoio, che dite?



Ps Domani apertura di Qatar 2022 e in serata ci toccherà il test amichevole in Austria. Dove all'Ernst Happel Stadion di Vienna ci aspettano per darcele, non è il caso di nasconderselo.





Italia Under 21-Germania Under 21 gol (quota 1,55)



Albania-Armenia 1 (1,60)



Turchia-Repubblica Ceca over (2,05)



Svezia-Algeria gol (1,91)



Quaterna da 9,71 volte la posta