Come vincere questa contro la Fiorentina? Quando si pensa di dover schierare per forza Jovic oppure il bimbo-prodigio Camarda che sarebbe il più giovane ad aver giocato in Serie A? Non ho la minima idea di come potrebbe vincerla il Diavolo schierandosi così. Credo che sarebbe meglio ricorrere a Ibrahimovic con lo smoking. Insomma, se Italiano non porta via uno o tre punti in questa situazione dovrà dare la testa al muro. La doppia esterna non è niente di che ma in una cinquina come questa può fare la sua figura. Anche perchè il Milan vede avvicinarsi la Champions e quella sarà ancora più dura.

Mazzarri dieci anni dopo abbracciando un altro Napoli. Non quello di Hamsik, Cavani e Lavezzi ma un Napoli scudettato. Che però ha ritrovato il Mazz solo perchè con Garcia non si era preso praticamente mai. Va bene Kvara ma Gasperini ha lo stesso un'occasione di platino, batterlo in casa sua essendo appena arrivato sarà difficilissimo, anche qui si va con una doppia.

Sono tre le possibilità che ci piovono dal cielo inglese. Manchester City-Liverpool ci condirà le pietanze a pranzo con i gol che ci si aspetta. Nottingham-Brighton farà lo stesso ma più tardi. Il Crystal Palace non potrà fare finta, in casa del Luton non ci si presenta con regali di Natale anticipati.



Milan-Fiorentina X2 (quota 1,71)

Atalanta-Napoli 1X (1,50)

Manchester City-Liverpool gol (1,47)

Nottingham-Brighton gol (1,55)

Luton-Crystal Palace 2 (2,05)



Cinquina da 11,9 volte