Quanto è difficile entrare in questa settimana nella testa dell'Che è all'inseguimento della pietra verde (il) e si spacca le idee a metà per capire come andare a passare in finale di(con la Juve). E il momento è proprio quello che è, gli errori (e come si è visto, gli orrori) fatti adesso costano triplo. Altro venerdì da Viola, contro il Toro piacque ma fu raggiunta e perse due uomini espulsi. Qui deve fare di più, lo farà?Vedo ie ne vedo parecchi.. Gol/over 3,5 è un tetto alto da raggiungere ma la quota rimpolpa.mi suggerisce la stessa scelta anche se il match è completamente diverso. Ma gli ultimi due risultati dell'e gli ultimi due deldicono questo. E quando i bavaresi cominciano a sentire profumo di Champions, tutti si risvegliano come se fosse già primavera. E in fin dei conti, la Candelora è già passata. E con il sole.Facile, gol. Basta occhieggiare quante volte l'una e l'altra vadano in porta. I padroni subiscono gol quando sono in casa, gli ospiti quando giocano in trasferta. La quota ci fa avvicinare con fiducia. Sì perché no: anche alla Liga.PS Ne dobbiamo buttare in porta almeno dieci, se vi fidate seguitemi.PPS E i problemi che ho con il computer potrebbero essere un segno: "Scrivi poco ma giusto!"Fiorentina-Inter over 3,5 (quota 2,65)Hertha-Bayern over 3,5 (1,82)Alaves-Valladolid gol (1,92)