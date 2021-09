Si gira la boa e si attacca la quinta giornata di Serie A con la nuova capolista solitaria, il Napoli che ha fatto a pezzi l'Udinese nella Dacia Arena.In altri tempi due squadre in salute così se la sarebbero giocata per pareggiare titic titoc. Questa però è l'epoca dei nuovi mostri, i nostri allenatori che hanno già convinto tutti e ora fanno pari o dispari persino con Mourinho. Quindi la parola d'ordine di questi virgulti, Simone Inzaghi e Italiano, è tiriamo avanti, il pareggio è per poveri. Piuttosto c'è un dato che può aiutarci nella scelta. E cioè che nelle ultime otto partite giocate in campionato, tra Conte e Simoncino, i nerazzurri hanno segnato sempre sia nel primo che nel secondo tempo. La quota del gol in trasferta nei primi 45' basta per la mia quaterna.Nove degli ultimi dieci scontri diretti hanno visto il gol da entrambe le parti. A maggior ragione, vista l'uscita del no gol nelle due partite giocate all'ultima giornata, Sassuolo-Torino e Salernitana-Atalanta, finite entrambe 0-1. Si può votare gol con massima fiducia.Anche Bologna-Genoa, se la stiamo a sentire, ci indica la strada, perchè in undici degli ultimi sedici scontri diretti tra emiliani e liguri a fine primo tempo si era ancora sullo 0-0. I coraggiosi possono provarci con le reti immacolate, io mi faccio bastare il pareggio a metà gara.Pisa-Monza, il salto in Serie B, è un altro dei confronti tra promuovende alla fine della stagione. Il Monza lo era in tutti i pronostici, il Pisa è al comando e per ora ha fatto strage con il punteggio pieno. Ma negli ultimi cinque incontri tra le due non sono mai stati messi a segno più di due gol. Eccolo forse il match in cui lo 0-0 potrebbe far sorridere tutti, a fine gara. Io accendo l'underone e sto bene lo stesso.E' una quaterna che vale 9,36 volte la posta