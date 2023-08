. Il Genoa di Alberto Gilardino lo ha solo intravista passare e fare danni. In più c'è da andare a riprendersi quel trofeo regalato in finale al West Ham, che gli inglesi non meritavano proprio. L'esordio è nella magica Vienna, in casa del Rapid. Non la vedo così diversa da Marassi l'aria che si respirerà oggi. E se così sarà ritroveremo la Fiorentina dello scorsa stagione, che nella Conference si stappava e faceva male a tutte.Ho visto giocare il Partizani in amichevole contro la Roma. Perse uno a due in Albania. Mi sembrò una squadra di Serie B, da fondo-classifica.se il rivale è più che alla portata, come questo.Struga-Breidablik si gioca in campo neutro e ha una caratteristica.. Ma proprio mai mai mai. Gol/over come piovesse.Occhio che si giocano - chi prima chi dopo - di pomeriggio, se vi interessa partecipare con le mie non si deve fare tardi.Rapid Vienna-Fiorentina 2/over (quota 2,20)Astana-Partizani 1 (1,65)Struga-Breidablik gol/over (1,85)Terno da 6,71 volte la posta