Ambo da dieci volte e buona domenica "a todos". Due i motivi per cui si va su questi pronostici che non sono troppo facili, anzi. Il primo: allo splendido Viola Park (Arthur l'ha appena eletto come "il più bell'impianto del mondo") arriva il Catanzaro, che non gioca una partita contro la Fiorentina da una vita e mezza ma che con i padroni di casa ha uno storico gemellaggio. Porte chiuse come contro il Parma e pareggione come contro il Parma?



Supercoppa del Belgio tra i favoritoni dell'Antwerp e gli underdog del Mechelen. Che già il trenta aprile scorso si erano giocati la Coppa del Belgio, finì due a zero per l'Antwerp (o Anversa che sia, farà poi il bis con il titolo). Il Mechelen si è guadagnato questa finalissima ma ancora non ha vinto un tubo. Primo tempo/finale per l'Antwerp che negli ultimi quattro precedenti con gli avversari odierni ha sempre vinto segnando tredici reti senza subirne una? Quotona.



LA NOSTRA GIOCATA



Fiorentina-Catanzaro X (quota 4,25)

Antwerp-Mechelen primo tempo/finale 1/1 (2,25)



Ambo da 9,56 volte la posta