Un'amichevole tutta nostra e il ritorno di una partita delle qualificazioni di Conference League. Tutto di sera e con una quota finale che si fa rispettare. A quel gioiello del Viola Park si giocherà un'ora prima di ciò che sapevamo, alle 19 invece che alle 20, a porte chiuse ma in diretta tv su Dazn. Spettacolo da vedere, pensate che l'ultima volta che le due si sono affrontate finì 3-3, era il 2021 e si giocava a porte chiuse, cinque gol stranieri e al 94° l'autogol viola di Iacoponi che sancì il pareggio. Gli uomini di Italiano tornano a farsi vedere dopo quella sfortunata finale persa contro il West Ham. Ma Pecchia ha una delle favorite per salire in A. L'opzione gol sembra pagata il giusto.



Allo Stadion Asim Ferhatovic Ase di Sarajevo arrivano i georgiani della Torpedo Kutaisi. Fu spettacolo all'andata con quel 2-2 che lascia tutto in bilico, un altro pareggio spingerebbe le due squadre ai tempi supplementari e poi agli eventuali calci di rigore. Si può fare amigos, ma solo spiccioli in coperta...





Fiorentina-Parma gol (quota 1,63)



Sarajevo-Torpedo Kutaisi X (3,75)





Ambo da 6,11 volte la posta.