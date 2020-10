Questa è una serata che se non fanno un disastro di gol qui bisogna prendere i panni e tornare a casuccia.Ci si può provare con il minimo dei minimi, ti tirerebbe comunque fuori un sorrisone. Anche se questo è un periodo pazzesco. Per tutti.Che abbiamo già visto segnare e subire come se fosse il classico allenamento. E invece erano partite vere. Contro l'Inter, sbattuta contro al muro da Ribery fino agli ultimi minuti (e in casa sua) e contro il Benevento di Pippo, messo subito sotto e poi ritiratosi su grazie a Caldirola, difensore con la doppietta in braccio. Alle ultime uscite.E se gioca gente come il francese o come il Papu (ad esempio) sono almeno due assist sicuri da vedersi. Lo stesso Quagliarella sembra aver cominciato in maniera diversa dallo scorso torneo. Insomma, l'over 3,5 mi quadra a 2,70. Sul serio.La capolista per eccellenza - sprofondata fino in fondo e poi tiratasi su - contro una strana ex capolista, che nessuno mai avrebbe potuto credere fin lassù. Questa è un'altra di quelle da non sbagliare per i parigini, nonostante le assenze. Le due sfide perse all'inizio obbligano a rincorrere fin da subito. E se c'è una ex capolista da battere, la serata si colora di tinte importanti. La tricombo 1/over 3,5/gol non mi dice niente di impossibile.L'allenatore degli ospiti è cambiato poche ore fa e quindi l'aria deve essere tutt'altra. Ma l'Union non ha ancora vinto e non crede ai suoi occhi di poterlo fare contro un avversario che ha perduto sempre e già preso sette reti in due gare. Gol, con fiducia.Il terno vale 9,39 volte la posta