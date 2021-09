. Tutto sanno che è il momento di innestare le marce alte. Ogni punto perso ora può essere letale e lasciare a casa anche nazionali forti fortissime o addirittura i campioni del mondo. Cosa che è in ballo in Ucraina-Francia, oggi alle 20,45, stadio Olimpico di Kiev. Non scherziamo, pochi giorni fa ho visto il 2-2 dell'Ucraina contro il Kazakistan ed è stato tutto molto chiaro, nonostante si sia materializzato nei minuti di recupero.. Per poi doversi guardare, dopo aver pareggiato, dalla sconfitta dopo essere rimasta in dieci contro undici. I campioni ne hanno già giocate quattro come gli ucraini sui quali vantano altrettanti punti di vantaggio. Finlandia e Bosnia potrebbero diventare le nemiche reali, avendone giocate solo due., in un girone apertissimo e che presto dovrebbe chiudersi (proprio oggi?) a improbabili sorprese. Se si fa a chi è più forte non c'è dubbio, al punto da andareSeconda e terza nel girone che il Portogallo stava per veder volare via contro l'Irlanda (ma poi come saprete ci ha pensato Ronaldo... )., ha solo un punto di meno e finora ha già segnato quattro gol in tre partite. Ho scelto il(quota 1,68)(1,78)(2,90)Il terno vale 8,67 volte la posta.