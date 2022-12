Tocca ae ai suoi ragazzi. Mbappè cinque gol e due assist,quattro gol,che ha fatto dire a tutti: "Ma è lui quello li'?". Impressionanti. Anche senon starà dormendo mai per aver sparato sulla gradinata quel rigore basilare, che ha portato Mbabbè a strillare la sua felicità come fosse un muezzin. Nel frattempo però le reti al passivo arrivano sempre e se pensiamo che nelle ultime undici giocate da Les Bleus (tranne con l'Austria di Nations League) ne sono entrate sempre, ci possiamo mettere paura.Dall'altra parte tutto il contrario. I Leoni dell'Atlante hanno subìto un solo gol al passivo, un autogol nella partita più stupida di tutte, oltretutto vinta, quella con il Canada. Il problema però è un altro: se oggi la difesa dovrà fare a meno di uno due o tre titolari oppure dovrà metterli in campo a mezzo servizio, come pensare di tenere ancora la porta inviolata? Nonostante quel diavolo di portiereè stato finora uno dei difensori più forti di Qatar2022 ma se ci sarà dovrà esserci al massimo, cosa improbabile.E' una quota fattibile, ci si può accostare per partecipare alla serata con il 2-0 per Deschamps (ovvio che gli argentini non faranno il tifo per noi, proprio no). Fu Fontaine, francese nato in Marocco, a mettere a segno il più alto numero di gol, tredici, quella Francia arrivò terza, era il 1958. Ora nessuno può arrivare a quel tetto stratosferico e nessuno vuole arrivare terzo.(prima Nazionale africana a guadagnarsi la semifinale della manifestazione) si sono incontrate a livello amichevole, Giochi del Mediterraneo o trofeo in onore di Re Hassan: una sconfitta francese - che risale al primo precedente, quello del 1963 - tre pareggi e sette vittorie. Ma i Leoni continuano a ruggire. "Siamo i Rocky di questo Mondiale!" (Walid Regragui, ct del Marocco).