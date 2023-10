"Eccola di nuovo...". Riapriamo con una canzone dei vecchi The Rokes di Shel Shapiro, non saranno molti a ricordarsela ma magari porta buono. Il ternettino di oggi ha una quota invitante senza essere carnosa, sarebbe bello cominciare infilandoci la forchetta.



Ligue 1 con una sorpresa, subito. E c'è un motivo serio. In Le Havre-Lens i giallorossi da trasferta avranno stampata nella mente una delle partite più importanti da giocarsi nella loro vita ovvero la prossima in Champions League in casa contro il PSV Eindhoven: tre punti in quella e la qualificazione al turno successivo sarebbe a un passo, visto che per il momento in classifica del girone ci sono già quattro punti. Per cui la doppia 1X di oggi, secondo me, è strapagata.



Nella Liga si giocherà Osasuna-Granada a Pamplona. E qui c'è una curiosità bella grossa: nessuna delle ultime 37 partite degli ospiti - in campionato - è terminata zero a zero! Il no gol già mi piaceva di suo, a quella quota poi: ora, con questo ritardo gigantesco si fa ancora più attraente.



Parma-Como è un partitone per la nostra Serie B. Nonostante gli emiliani arrivino dalla sconfitta di Venezia. Per una delle favorite c'è da rimettersi subito in carreggiata, contro una rivale che alza la quota dell'uno. Alzo la mano e sto con Pecchia.





Le Havre-Lens 1X (2,05)



Osasuna-Granada no gol (2,00)



Parma-Como 1 (1,80)





Terno da 7,38 volte la posta.