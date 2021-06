Altri due ottavi di finale dell'Europeo in corso. E qui conosciamo da vicino cosa ne è della favorita del betting, la, in uno scontro "dentro o fuori". Mbappè-Benzema-Griezmann è il trio inavvicinabile per qualità, anche se il re Mbappè (che in venti metri ne ha presi cinque a Hummels, altro momento che resterà stampato di questa edizione) è ancora a zero.Di fronte ci saranno gli svizzeri che noi abbiamo preso a sonore manate in faccia, all'Olimpico (3-0). Quella sera anche Sommer, che è un signor portiere, vide lucciole per lanterne ma è probabile che la storia del figlio nascituro lo abbia "inebriato" anche troppo.Comunque, di qua o di là giriamo questo match non ci può essere altro risultato che non parli la lingua di Francia. Ecco il dettaglio che ci porta verso la scelta che ho fatto: nelle ultime cinque partite contro l'antagonista odierno, la Francia non ha mai preso gol nel primo tempo. Non solo: quattro si chiusero 0-0 e uno 3-0 (sempre della prima frazione sto parlando).Si gioca a Bucarest, l'arbitro sarà l'argentino Rapallini cui andrà l'onore, da invitato sudamericano, di dirigere l'incontro dei Campioni del Mondo in carica.Nel pomeriggio (a Copenhagen, dirige il turco Cakir) scendono in pista. Dura la vita per entrambe. Perché stanno crescendo e non poteva succedere che questo visto che le prime uscite erano state piene di delusione. Invece, alle ultime la Crozia ha ribaltato la Scozia (3-1) mentre la Spagna ha demolito pezzo dopo pezzo la Slovacchia, facendosi persino parare un rigore e comunque giovandosi di due autogol nello stesso match (5-0)!(due) sono state una gragnuola di colpi. Nel 2016 finì 2 a 1 per i croati (Morata-Kalinic-Perisic), nel 2018 prima lo storico 6-0 per gli spagnoli (Saul-Asensio-autogol Kalinic-Rodrigo-Ramos-Isco) e poi il 3-2 dei croati in casa (Kramaric-Ceballos-Jedvai-Ramos ed ancora l'ex romanista Jedvai). Queste due valide per la Nations League.I ritmi degli ottavi di finale sono finora apparsi indiavolati eFrancia-Svizzera risultato esatto primo tempo 1-0 (quota 3,45)Croazia-Spagna over 2,5 (2,05)