Seratona che più non si potrebbe nelle Qualificazioni Europee. Germania-Olanda è stata addirittura finale mondiale, pensate a questo punto del torneo. Le ultime sono state pirotecniche: 3-0 in Olanda, 2-2 in Germania e poi il botto in trasferta dei tedeschi, 2-3. I quali però non battono i tulipani in casa dal novembre 2011, una vita e mezza. Ad Amburgo saranno fuochi d'artificio.



Estonia-Bielorussia? Si è giocata cinque volte e quattro è stata no gol. In più se guardiamo le ultime cinque dell'una e le ultime undici dell'altra, solo una è finita gol. Sembrerebbe la fissa del secolo o quasi.



Tra Galles e Azerbaigian si è giocato sei volte e cinque è finita under 2,5. Vabbè che l'over è uscito quando si giocava in casa dei gallesi come ora ma a questa quota non si può stare a bamblinare.



Allora, la quota del gol di Slovacchia-Croazia mi ha fatto cadere per terra il pc. Vediamo perché. Le ultime sette dei croati sono finite tutte gol. Se non vi basta questo vi dico di più: le ultime tredici in casa, la Slovacchia HA SEGNATO SEMPRE!





I CONSIGLI DEL VENERDI':



Germania-Olanda 1 (quota 1,99)



Estonia-Bielorussia no gol (1,67)



Galles-Azerbaigian under 2,5 (1,80)



Slovacchia-Croazia gol (2,04)



La quaterna vale 12,2 volte la posta.