E non è una serata qualunque. Basta con i rimpianti e i rimorsi che ti assalgono quando si esce contro una squadra che dovevi buttare fuori nove volte su dieci. Mi vengono in mente Galatasaray e Lione, per esempio. Basta, per favore: Juventus! Queste sono sfide da centoottanta minuti, significa che l'andata puoi anche catafasciarla a mare perchè sbagli quello che non dovevi. Ma il ritorno no, è impossibile aggiungere il Porto a questa lista derelitta. Oltretutto qui si va per l'1-0 e ci si qualifica, ci è chiaro a tutti no?Contro la Lazio ha guardato, proprio per caricarsi. Non so se toccherà a lui essere il primo marcatore del match, so di certo che ci proverà finchè non ci riuscirà. CR7 marcatore anyway, si dice così.Nell'altra gara della serata si giocherà a palle incatenate. Il Siviglia, che per mia opinione è decisamente più forte del Dortmund ma non ha Haaland, ha cestinato la partita d'andata in casa facendosi rubare il mazzo come un bambino appena uscito da scuola, sui gradini della chiesa. Tre a due per i panzer, mica da ridere.Non posso minimamente credere che il Siviglia vada in Germania a bere un bicchiere alla salute dei gialloneri. E se darà battaglia, come è sicuro, dovrà imperniare tutto sui gol segnati. Perchè loro ne hanno fatti tre in trasferta, un due a uno servirebbe a meno di zero. Credo fermamente che possa uscire un over 4,5. Se vi ho messo la pulce nell'orecchio, armiamoci e partite.