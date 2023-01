Ieri è saltata la suoneria del telefono, cosi' di botto, senza senso. Mi stava chiamando l'universo-mondo dopo quei due gol, hanno regalato alla Roma un pareggio che all'87' nessuno sul globo terracqueo avrebbe potuto inventarsi. E quindi gran bel terno per questa rubrica che, grazie a tutti voi, si avvia a festeggiare i sette anni di vita!Proviamo a proseguire, visto che ieri è andata così bene. In partenza era una quaterna ma ho voluto togliere l'under di Bilbao per non esagerare (ma chi volesse potrebbe fare il cambio inserendo quello al posto della Serie C).La partita più importante della giornata è Verona-Cremonese. Perchè è difficile pensare che chi non uscirà con i tre punti da questa possa ancora nutrire qualche solida speranza di salvezza. Non vedo uno svolgimento difensivo, qui bisogna darle più che non prenderle. E per esempio le molteplici occasioni-gol create dai grigiorossi contro la Juventus ci dficono che almeno una delle due può andare a rete. Ma i veneti se la giocheranno in casa e tireranno fuori tutto quello che hanno. Gol/over ci sta di bello.In serata Bologna-Atalanta. Bergamaschi senza Muriel e non è poco ma Gasperini deve svegliarli. Io mi aspettavo un post-Mondiale tutto differente ma finora non è andata cosi'. Bologna non troppo lontano dall'uscire prendendosi un puntaccio in casa-Roma. Nonostante l'assenza di Arnautovic è possibile che segnino entrambe.La "stranezza" può annidarsi in Ancona-Pontedera, due che sanno come pareggiare le partite ma ora non fanno che perderle o vincerle (di recente soltanto lo 0-0 di Siena-Ancona). Vista la quota e il meteo (ci sarà vento forte?) che potrebbe dare un problema in più, io mi attesto volentieri sulla X. Per chi non facesse la mia scelta ecco Athletic Bilbao-Osasuna. Però la quota diventerebbe ben altro.