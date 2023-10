E' vero, dovranno essere segnati almeno undici gol per arrivare a sbattere la pancia contro il bancone della cassa (modo di dire, non tutti hanno la pancia). Ma l'ho letta, riletta e mi piace sempre di più. E poi c'è la sfida dell'anno, seguitemi e ve ne parlerò.

L'unica italiana che prendo in esame oggi è la Viola, che gioca in casa contro i magiari del Ferencvaros. Quando in Europa scende in campo la Fiorentina si fa il conto delle reti, per esempio andate a vedere i punteggi della scorsa Conference. Oggi per di più affronta una squadra che segna come e quanto lei. In questi casi si apre la forbice fino all'over 3,5, perchè no?

La sfida dell'anno? Ci siamo!. Chi avrebbe mai pensato che dopo quello spareggio bollente tra Pisa e Foggia, un po' di (tanti) annetti fa, Gattuso e De Zerbi si sarebbero ritrovati a giocarsi l'Europa. Ricordo come fosse adesso, venne promosso il Pisa ma quello era il Foggia della "fanteria giapponese", giocava cosi' bene da fare svenire. E i due ebbero un incontro molto ravvicinato, occhi negli occhi, quando tutto si era deciso. Magari oggi, al Velodrome di Marsiglia, prima si abbracceranno e poi cominceranno a farsi gol.

Aek-Ajax pare la fotocopia del match qui sopra. L'unico modo per venirne a capo sembra il gol/over anche qui, certo non sono quote che arricchiscono ma in una quaterna possono avere un perchè.

Chiudo con l'unica vittoria che potrebbe essere sicura, lo Sheriff Tiraspol l'abbiamo già visto perdere in casa contro la Roma, oggi con lo Slavia Praga dovrà stare ben attento a non prenderne una gragnuola, tra le due c'è troppa differenza.



Fiorentina-Ferencvaros over 3,5 (2,45)

Marsiglia-Brighton gol/over (1,57)

Aek-Ajax gol/over (1,70)

Slavia Praga-Sheriff Tiraspol 1 (1,38)



Quaterna da 9,02 volte