Incredibile ma vero, all'Olimpico di Roma si può riaprire il campionato! Almeno fino a Juventus-Lazio questa Serie A potrebbe vivere una scossa di adrenalina unica. Certo, bisogna che l'Inter passi a Roma e dimezzi il momentaneo distacco. E non è una cosa certa.Tutte e due dovranno andare con il gas all'insù perchè non c'è niente altro da fare. Fonseca resta su tre successi di fila, non tutti convincenti ma sono nove punti; Conte ha vinto le ultime due lasciandosi riagganciare (e in che modo...) a Verona. Diciannove gol nelle gare post-lockdown dei giallorossi, addirittura trentatre in quelle dei nerazzurri: l'over 2,5 è piccolo ma apprezzabile.Vediamo subito i numeri delle loro partite di "questo" campionato nel campionato: ventinove le reti registrate nelle partite dei ducali, ventiquattro in quelle dei doriani (tutti over 2,5 meno uno da una parte e dall'altra). E questa quota è molto più alta, devo dire la verità capisco poco il perchè.E qui mi gioco una possibile sorpresa che si basa su un fatto certo: i pugliesi sono sedicesimi nella classifica di punti in trasferta. E con una partita in meno rispetto a tante squadre. Guardando là, la salvezza sarebbe probabile. Il Genoa in casa è diciassettesimo, una posizione indietro, sempre con una partita in meno. Credo che Liverani abbia sempre avuto in mano una squadra "esterna", basti vedere come sono sfuggiti i 3 punti nell'ultima uscita a Cagliari. Per questo la X2 a 1,97 la prendo.E questa la vedo molto equilibrata, non c'è tutta questa differenza. Negli ultimi venti anni sei volte si sono affrontate nella competizione e per due volte è stato pareggio al novantesimo (nell'unico prolungamento vinsero i londinesi). Le squadre arrivano bene a questo appuntamento: tre pareggi (uno in questa Coppa) e sei successi per i "rossi", sei vittorie e due sconfitte per i blu. Che però sono ancora un punto avanti in zona Champions League.Mi ripeto: massimo equilibrio. Potrebbero non bastare i novanta e più minuti regolamentari. Convinto di questo, accendo una panciutissima X per chiudere una quaterna che sfiora il 20/1. Wow!La quaterna vale 19,2 volte la posta