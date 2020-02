Ritorno dei sedicesimi di Europa League con Inter e Roma in campo. La partita dell'Inter dice nulla dal punto di vista della qualificazione, dopo il 2-0 in Bulgaria. La lascio da parte perché non vedo come potersi approcciare a un match che può dire poco, in attesa di quello con la Juventus. La Roma invece gioca una sfida completamente diversa, l'1-0 dell'Olimpico è stato orripilante per tutto tranne che per il risultato; il Gent giocherà alla morte, per me l'over 2,5 è conseguenziale.



Sulla falsariga dell'over 2,5 inserisco Porto-Bayer Leverkusen e Malmo-Wolfsburg. All'andata sono terminate 1-2 entrambe. Chiaro che l'1-0 basterebbe ai padroni di casa ma le due squadre tedesche non sono quelle che fanno muro: giocano e segnano. Anche per questo la quota (alla pari) dell'overone di Svezia attira e non poco.



Tutto diverso il tema di Istanbul Basaksehir-Sporting Lisbona ed Espanyol-Worlverhampton, all'andata 1-3 e 0-4. Nel primo caso potrebbe esserci (ipoteticamente) lotta per il passaggio, nel secondo assolutamente no. Due match che mi gioco con la X2, vedendo gli ospiti di molto superiori. Ma segnalo, per chi volesse, un'alternativa: le vittorie esterne sono ben pagate, si potrebbe andare sui 2 ottenendo ben di più. O addirittura due colonne diverse: una con la X2-2 e l'altra viceversa, 2-X2. Io mi accontento delle due doppie, la quota della cinquina viene 13 contro 1 più il bonus. Non male...





