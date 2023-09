Oggi la regola inderogabile è una e una soltanto: la partita dell'Italia va vista e tifata, ma non scommessa. Perché l'importanza è capitale e le difficoltà sono belle alte, ma soprattutto perché le quote che ci fanno penzolare sotto il naso sono una miseria se messe insieme a ciò che ci sarà da inventarsi per vincerla. E poi trovo altri divertimenti stasera. E tutti a quotoni che fanno cadere i denti o quasi. E' chiaro, una quaterna simile va fatta con il massimo dello spicciolame, non vanno usate banconote!



Per testimoniare l'unicità della giornata parto dal Sudamerica, cosa che non faccio mai. Ma qui c'è la mia partita del cuore e quando questo pronostico esce mi sento un bambino al parco-giochi. La partita è Bolivia-Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026: l'altitudine massima contro i Campioni del Mondo e qui per me è sempre 1X, anche perché Messi e i suoi predecessori a La Paz sono riusciti anche a perderci 6-1 (in campo anche Zanetti, Aguero, Mascherano...)! E quindi conoscono i rischi di questo viaggetto dove si riesce a fare un respiro sì e uno no. In più i boliviani hanno cominciato il girone perdendo 5-1 in casa del Brasile, stasera (ore 22 nostre, all'Estadio Hernando Siles) si presenteranno con le narici fumanti.



Il resto sono amichevoli più che sontuose. Una forse lo è rimasta nel vestito, ma la Germania sta passando un pessimo momento. Contro una Francia che vive tutto il contrario non capisco come i padroni di casa (all'Iduna Park di Dortmund) possano portare a casa la pellaccia, dopo l'esonero del ct che ha appena preso quattro pere dai nippon.



Scozia-Inghilterra potrebbe essere più importante che bella, oltretutto giocata dalle regine dei loro gironi (e uno è il nostro, grunge snort pant pant...). Nonostante la più che acclarata rivalità potrebbero anche decidere di farsi meno male possibile, la Champions è alle porte, chissà mai?

Giappone-Turchia (attenzione, si gioca alle ore 14.20 alla Cegeka Arena di Genk, in Belgio) è senza dubbio la più divertente, sulla carta. Mi aspetto di tutto e di più, l'over in primis.





Bolivia-Argentina 1X (2,45)



Germania-Francia 2 (2,25)



Scozia-Inghilterra X (3,70)



Giappone-Turchia over (1,81).



Quaterna da 36,9 volte la posta.





P.S. E' da pazzi lo so, ma mi piace tanto. E' da pazzi e da spiccioli, roba che tintinna. E comunque, sopra a tutto il resto: Forza Azzurri!