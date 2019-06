Giornatina un po' così. Debutta una delle regine dell'Europeo Under 21, la Germania, ben favorita contro la Danimarca. Si giocherà alla Dacia Arena di Udine. Aspettiamo di vedere buone cose dal 4-1-4-1 tedesco, con parecchie eccellenze a partire da Otzunali, Dahoud e Tah. In attacco difficile sapere prima dell'entrata in campo se la spunterà Waldschmidt del Friburgo o Eggstein del Werder Brema.

Anche i danesi hanno vinto il loro gruppo di qualificazione ma con due punti in meno dei tedeschi. Occhio agli "italiani" Andersen e Rasmussen. E al talento di Bruun Larsen (Borussia Dortmund).



In Serbia-Austria, che apre il pomeriggio al Nereo Rocco di Trieste, basta la presenza in campo di Luka Jovic, nuovo attaccante stellare del Real Madrid. Abbiamo più volte ammirato l'ex bomber dell'Eintracht Francoforte, ne aspettiamo i miracoli anche qui. "Italiani" in campo saranno Milenkovic e Lukic.

E l'Austria? Baumgartner (Hoffenheim) proverà a prenderla per mano. Ma sarà difficile già uscire vivi dal "vernissage" contro i serbi.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Serbia-Austria 1 (quota 2,15)

Germania-Danimarca 1 (1,62)





L'ambo vale 3,48 volte la posta