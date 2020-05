Tre gare di Bundesliga più altre tre di Bundesliga 2. Certamente qualche indicazione su quelle più importanti ma questa volta vado su un ambo che non le vede coinvolte. E' troppo succoso quello che vien fuori da due match "cadetti".Quasi il doppio dei punti in classifica per la squadra di Timo Werner che però alla ripresa non è piaciuta. E non a caso si è salvata solo con il Var a un nanosecondo dal finale. Sparo li' una curiosità: il Mainz casalingo non ha mai segnato in stagione nel primo quarto d'ora, il Lipsia non ha mai subito gol nel primo quarto d'ora!Lo Schalke contro il Dortmund si è seduto in campo e ancora deve rialzare le natiche dall'erba. Niente di più facile che i ragazzi della Ruhr abbiano mentalmente staccato dopo la lunga sosta. Oppure tutto il contrario, questa deve essere il termometro di tutto. Dopo quattro pareggi e quattro sconfitte arriverà la ventata. Ma non si sa se in positivo o in negativo.Un piccolo suggerimento. Nelle partite giocate al RheinEnergieStadion dal Colonia, il 60 per 100 delle reti è arrivato nella ripresa. Quindi indirizzarsi su "in quale tempo si segnerà di più" potrebbe essere una ottima assicurazione.Ora si passa alla Bundesliga 2. Campionato che da quando è ripartito ci ha regalato sei 1, quattro X e un 2. I pareggi si stanno facendo vedere, quindi... Ed è proprio di loro che vi voglio parlare, a proposito della sfida più importante della giornata, quella tra Amburgo e Bielefeld, seconda e prima della Zweite Liga. Partitone one one perchè l'Amburgo è a pari punti con lo Stoccarda e una solo riuscirà ad evitare lo spareggio per la promozione. A meno di inserimenti dell'Heidenheim. All'andata è sortito l'1-1 dopo 11 anni con vittorie da una parte o dall'altra. Vuoi vedere che anche qui si vuole rischiare il minimo della pena?In Karlsruher-Bochum c'è una storia differente ma l'imbuto porta nella stessa strada. Ovvero... Gli ultimi 4 scontri diretti 4 (non pochi, per niente) sono finiti in parità: 3 a casa Bochum, una a casa Karlsruher. Il Bochum inoltre è una delle quattro che pareggiano di più... Bingo.Occhio a chi fosse interessato all'ambo (quota superalta). Si gioca all'ora di pranzo!!!!!!!!!!!Amburgo-Bielefeld X (quota 3,40)Karlsruher-Bochum X (3,50)