Olanda-Germania è stata addirittura finale di Coppa del Mondo. E in campo c'erano gli oranje di Cruijff e i bianchi di Gerd Muller. Se ho detto poco fermatemi e me ne vado subito. In questo momento la Germania, che vinse 2-1 quel match nonostante fosse andata subito in svantaggio, si regge sulle gambe del Bayern. E queste sono molli come non ricordo da tempo, lunghissimo tempo. Invece l'Olanda, che ha toccato il fondo qualche anno fa, si sta rimettendo in piedi anche se non siamo minimamente a quei livelli. Credo che per vincere la partita di Amsterdam, il ct Löw debba fare il massimo dei massimi. Posso sbagliarmi ma qui non vedo i "casalinghi" sconfitti.



Nel primo pomeriggio ecco il derby Slovacchia-Repubblica Ceca. Basta andare a dare uno sguarderellino per accorgersi che qui meno di tre gol non si fanno. Prendiamo le ultime nove sfide e ci troviamo soltanto un under 2.5, nell'ultima occasione, quella datata 2015. La quota è supersonica, mica ce la faremo scappare?





I CONSIGLI DI SABATO





Olanda-Germania 1X (quota 1.80)



Slovacchia-Repubblica Ceca over 2.5 (2.30)





L'ambo vale 4,14 volte la posta.